DFB-Team: Drei Kandidaten für das riesige Kroos-Erbe

Im März kehrte Toni Kroos in die deutsche Nationalmannschaft zurück, gab dem kriselnden Team Halt und führte es endlich wieder zu Siegen. Auch bei der EM im eigenen Land schwang der 34-Jährige den Taktstock, im Viertelfinale war bekanntlich gegen den späteren Sieger Spanien Schluss (1:2).

Dass die Nationalmannschaft mittlerweile wieder in einem viel besseren Licht erscheint, ist ganz eng mit der Personalie Kroos und ihrer Klasse und Aura verbunden. Problem: Ein halbes Jahr nach seinem Comeback ist Kroos schon wieder weg, hat seine Karriere beendet. Und Bundestrainer Julian Nagelsmann braucht einen Ersatz.

Da der neue Kapitän Joshua Kimmich weiter hinten rechts eingeplant ist, gibt es drei Kandidaten für die Rolle neben Abräumer Robert Andrich. Nagelsmann: „Pascal Groß ist sicherlich einer der Spieler, die das gut auffangen können. Wir haben mit Aleksandar Pavlovic und Angelo Stiller zwei Leute, die ähnliche Anlagen haben. Aber es ist schwierig, sie mit Toni Kroos zu vergleichen. Ich habe nicht die Idee, dass ein Spieler Toni eins zu eins ersetzt. Unser Spiel wird sich minimal ändern. Die Grundidee bleibt identisch, aber es muss keiner jedes Mal nach hinten links abkippen.“

FT nimmt die drei Kandidaten unter die Lupe:

Pascal Groß (Borussia Dortmund)

Über Jahre war der gebürtige Mannheimer in Brighton einer der spielstärksten Mittelfeldakteure der Premier League. Nun zeigt Groß auch auf Anbieb beim BVB, dass er das Spielgeschehen diktieren kann. „Ich bin ein Spieler, der probiert, das Spiel von hinten nach vorne zu tragen, im Spielaufbau zu helfen, aber auch im letzten Drittel Tore direkt oder indirekt vorzubereiten und vorne Akzente zu setzen. Ich möchte eine spielerische Note und Stabilität einbringen“, beschreibt Groß gegenüber dem ‚kicker‘ seine Art und Weise.

Diese erinnert durchaus an Kroos, wenngleich der 33-jährige Groß natürlich nicht annähernd die Vita des sechsfachen Champions League-Sieger aufweisen kann. Für Groß selbst ist Kroos übrigens „der vielleicht größte deutsche Fußballer, den es je gab“. Ein riesiges Erbe also, das er da eventuell anzutreten hat.

Aleksandar Pavlovic (FC Bayern)

Als jüngster Spieler stand Pavlovic im deutschen EM-Kader, musste wegen wiederkehrender Krankheitsbeschweren aber dann doch absagen. Mittlerweile ist der 20-Jährige wieder topfit und bei den Bayern im Zentrum ein wichtiger Taktgeber. Da bleibt sogar für 50-Millionen-Einkauf João Palhinha gerade nur die Bank.

Pavlovic ist eine wahre Passmaschine, agiert extrem selbstbewusst und gleichzeitig durchdacht, fordert viele Bälle aus der Abwehr und baut wie Kroos gerne aus dem linken Halbraum das Spiel auf. Sein neuer DFB-Kapitän Kimmich schwärmte zuletzt: „Aleks hat in seiner ersten Saison auch im Bernabéu gegen Real aufgedribbelt und sich nicht in die Hose gemacht.“ Coolness, die an Kroos erinnert. Defensiv weist der 1,88 Meter große Pavlovic übrigens auch ordentliche Werte auf – im Vergleich zu Groß ist er aber wesentlich ungefährlicher für das gegnerische Tor.

Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Stiller ist wie Pavlovic gebürtiger Münchner und stammt aus der Bayern-Jugend. Auch für den 23-jährigen Linksfuß hat Kimmich warme Worte übrig: „Ich kenne Angelo noch von den Amateuren bei Bayern. Da hat man damals schon gemerkt, dass er einer ist, der Eier hat und den Ball will.“

Genau wie Groß und Pavlovic ist Stiller immens ballsicher. Defensiv weist er die besten Werte des Trios auf – in Sachen Offensivoutput reiht er sich hinter Groß und vor Pavlovic ein. Nagelsmann ordnet ein: „Angelo spielt defensiv sehr intelligent. Zugleich ist er torgefährlich, liefert viele Vorlagen und spielt viele gute Bälle zwischen die Linien.“

Fazit

Alle drei Kandidaten sind ähnliche Spielertypen: Passsicher, selbstbewusst, nicht besonders flott auf den Beinen. All das verbindet sie mit Kroos und macht sie zu logischen Nachfolgekandidaten. Man darf davon ausgehen, dass Nagelsmann die anstehenden Nations League-Partien gegen Ungarn (Samstag, 20:45 Uhr) in Düsseldorf und in Amsterdam gegen die Niederlande (Dienstag, 20:45 Uhr) auch als Kroos-Nachfolge-Casting nutzt. Wenngleich der Bundestrainer natürlich weder Groß noch Pavlovic oder Stiller das schwere Label des Kroos-Erben verpassen will.

Um die Frage zu beantworten, wer in den kommenden Jahren einschließlich der WM 2026 den Taktstock im Mittelfeld schwingen wird, ist es noch zu früh. Entscheidende Fragen bis dahin sind etwa, wie sich alle drei in der Champions League präsentieren – bis dato waren sie dort nämlich kaum bis gar nicht unterwegs. Und auch die Frage nach der Harmonie mit dem Nebenmann – also Andrich oder aber Emre Can – wird eine Rolle bei Nagelsmanns Wahl spielen.