FC Bayern: Neuer-Verletzung unterschätzt?

Beim FC Bayern gestehen die Verantwortlichen Fehler im Umgang mit der Verletzung von Manuel Neuer ein. „Im Nachgang war das Dortmund-Spiel zu früh. Wir wollten unbedingt, dass er dort spielt und er selber wollte auch spielen. Das war eine gemeinsame Entscheidung“, zitiert die ‚Bild‘ Trainer Julian Nagelsmann. Neuer habe unbedingt spielen wollen, die Funktionäre gaben ihre Zustimmung, sollen die Verletzung aber unterschätzt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mittlerweile hat der 36-jährige Torhüter die jüngsten vier Pflichtspiele des FC Bayern verpasst. Auch am Mittwoch in der Champions League gegen den FC Barcelona (21 Uhr) wird der Nationalkeeper fehlen – offiziell nach wie vor mit einer Schultereckgelenksprellung. Die anstehende WM sei für Neuer aber nicht in Gefahr.