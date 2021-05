Inter verlängert mit Bastoni

Alessandro Bastoni sieht seine Zukunft bei Inter Mailand. Wie die Nerazzurri offiziell verkünden, hat der Innenverteidiger seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Der 22-Jährige soll dem Vernehmen nach künftig vier Millionen Euro jährlich kassieren.

Bastoni war 2017 für rund 30 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu Inter gewechselt. Nach zwei Leihen zu seinem Ex-Klub und Parma Calcio hat sich der vierfache italienische Nationalspieler in den vergangenen Jahren bei den Nerazzurri etabliert. In der abgelaufenen Meisterschaftssaison stand er in 41 Pflichtspielen auf dem Platz.