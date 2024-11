Winter-Leihe: Weiterer Bundesligist will Bayerns Tel

Borussia Mönchengladbach und der SV Werder Bremen sind nicht die einzigen Bundesligisten, die die Fühler nach Mathys Tel vom FC Bayern ausstrecken. ‚CaughtOffside‘ nennt außerdem den FC Augsburg. Auch die Fuggerstädter beobachten die Situation des 19-jährigen Ausnhametalents ganz genau. Wohl wissend, dass sich im Januar die Chance auf eine Leihe ergeben könnte.

In München muss sich Tel seit Saisonbeginn mit der Jokerrolle zufriedengeben. Lediglich zweimal stand der dribbelstarke Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend in der Startformation. Deutlich zu wenig für einen jungen Spieler, der in erster Linie Praxis braucht, um seine Entwicklung weiter voranzutreiben.

Abzuwarten bleibt, wie Tel selbst zu einem Leihgeschäft steht. In der Vergangenheit betonte der Franzose stets, sich beim FC Bayern durchsetzen zu wollen. Das geht aber selbstredend auch über den Umweg Leihe. Prominente Stars wie Philipp Lahm oder auch David Alaba machten dies einst vor.