Son spricht über auslaufenden Vertrag

Heung-min Son blickt gelassen auf mögliche Vertragsverhandlungen mit Tottenham Hotspur. Auf der Pressekonferenz vor dem ersten Europa League-Auftritt gegen Qarabag Agdam am Donnerstag (21 Uhr) verrät der 32-Jährige: „Wir haben noch nicht darüber gesprochen, aber ich bin hier sehr konzentriert. Wir sind in vielen Wettbewerben dabei. Ich bin voll und ganz auf dieses Jahr konzentriert.“ Der Vertrag des Südkoreaners läuft im Sommer nächsten Jahres aus, die Spurs besitzen aber die Option, den Kontrakt um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Im Vordergrund steht für Son zunächst das Erreichen der Ziele: „Ich möchte etwas gewinnen, was jeder in diesem Klub verdient hat. Ich werde sicherstellen, dass ich alles für diesen Verein gebe.“ Der Angreifer war 2015 von Bayer Leverkusen nach London gewechselt und verzeichnete seither in 414 Spielen 250 Torbeteiligungen (164 Tore, 86 Vorlagen) für Tottenham.