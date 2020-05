Karius löst Vertrag mit Besiktas auf

Loris Karius gehört nicht länger dem Kader von Besiktas an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 26-Jährige am heutigen Montagvormittag seinen Vertrag mit den Istanbulern aufgelöst. Ein Recht auf einseitige Kündigung habe dies möglich gemacht. Eine offizielle Bestätigung steht zur Stunde noch aus.

Als Grund für den drastischen Schritt nennt die Karius-Seite ausbleibende Gehaltszahlungen. Seit Januar habe der Torhüter keinen Lohn von seinem Klub erhalten. Mahnungen von Berater Florian Groll hat Besiktas offenbar ignoriert.

Die Türken hatten den Schlussmann im Sommer 2018 vom FC Liverpool ausgeliehen. In Istanbul war Karius gesetzt und zeigte gute Leistungen. Zur neuen Saison kehrt er nun vorerst zu den Reds zurück. Bleiben wird er dort aber wohl nicht. Auch eine Rückkehr in die Bundesliga ist möglich. Zuletzt wurde der Ex-Mainzer mit Hertha BSC in Verbindung gebracht.