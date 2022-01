Bericht: Newcastle nimmt Haidara ins Visier

Amadou Haidara weckt offenbar das Interesse eines weiteren Premier League-Klubs. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, bekundet neben Manchester United auch Newcastle United Interesse am Mittelfeldspieler von RB Leipzig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der neureiche Premier League-Klub sei bereit, ein Gesamtpaket in Höhe von rund 90 Millionen Euro zu schnüren, um eine mögliche Ablösesumme sowie das Gehalt des 23-jährigen Maliers zu bezahlen. In Leipzig gehört Haidara zu den Leistungsträgern. In der laufenden Spielzeit gelangen dem dynamischen Rechtsfuß drei Treffer in 18 Pflichtspielen.