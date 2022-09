Toptransfers & Rekordausgaben: Die Schlagzeilen zum Deadline Day

Ein verrückter Abschluss

Einiges los war gestern in Spanien, weshalb mit der ‚Marca‘ die größte Sportzeitung des Landes von einem „verrückten Abschluss“ berichtet. Fünf Neuzugänge finden Platz auf der Titelseite des Blatts: Héctor Bellerín (Barça), Sergio Reguilón (Atlético), Martin Braithwaite (Espanyol), Johan Mojica (Villarreal) und Umar Sadiq (Real Sociedad). Die katalanische ‚Sport‘ legt ihren Fokus wie gewöhnlich auf den FC Barcelona. „Transfers!“, steht es dort groß auf dem Cover. Gemeint ist neben Bellerín auch Marcos Alonso, der vom FC Chelsea kommt.

Fünf Deals in Frankreich

Auch in Frankreich gingen noch einige Deals über die Bühne. Unter dem Titel „Die Spiele sind vorbei“ verschafft die ‚L’Équipe‘ eine Übersicht über die fünf größten: Carlos Soler zog es zu Paris St. Germain, Amine Harit zu Olympique Marseille. Gaetan Laborde wechselte zum OGC Nizza, während Amine Gouiri den umgekehrten Weg in Richtung Stade Rennes einschlug. Der algerische Nationalspieler Adam Ounas wechselte derweil von Neapel nach Lille.

Englische Rekordausgaben

Die finanzielle Dominanz der Premier League wurde in keinem Jahr so deutlich wie in diesem. Der ‚Daily Express‘ rechnet vor: „1,9 Milliarden Pfund“ (2,2 Milliarden Euro, Anm. d. Red.) haben die englischen Erstligisten auf dem Transfermarkt ausgegeben, wie es auf der Titelseite der Tageszeitung prangt. „Erstligisten mit Rekordausgaben“, heißt es weiter gefolgt von Kritik: „Unterklassige Klubs können noch nicht einmal die Stromrechnung bezahlen.“