Baroni übernimmt in Turin

Ab sofort leitet Marco Baroni das Training beim FC Turin. Wie der Serie A-Klub mitteilt, hat der 61-jährige den Posten als Cheftrainer erhalten. Der Coach unterzeichnete einen Zweijahresvertrag beim italienischen Erstligisten.

Präsident Urbano Cairo wird auf der Homepage der Granatroten mit euphorischen Worten zitiert: „Willkommen in Turin! Gute Arbeit und immer Forza Toro!“ Erst vor drei Tagen legte Baroni offiziell sein Amt als Trainer von Lazio Rom nieder. Für die Laziali war er seit 2024 im Amt und stand in 52 Pflichtspielen an der Seitenlinie.