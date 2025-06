Fürth vor Keller-Transfer

Aaron Keller (21) könnte auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga auflaufen. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Gespräche zwischen der SpVgg Greuther Fürth und der SpVgg Unterhaching weit fortgeschritten.

Neben den Fürthern interessiert sich auch Hertha BSC für den 21-jährigen Flügelspieler. Keller war in der vergangenen Saison von Unterhaching an den SSV Ulm ausgeliehen. Individuell überzeugte der Schweizer mit fünf Scorern, den Abstieg der Ulmer in die 3. Liga konnte aber auch er nicht verhindern.