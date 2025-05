Fürth & Hertha im Transferduell

Die SpVgg Greuther Fürth und Hertha BSC duellieren sich um denselben Spieler. Wie die ‚Bild‘ berichtet, handelt es sich dabei um Aaron Keller, der in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis für den SSV Ulm spielte und mit den Spatzen in die 3. Liga abstieg. Sein Stammverein, die SpVgg Unterhaching, ist indes in die Regionalliga Bayern abgestiegen.

Der 21-jährige Schweizer wird unter anderem auch von den Grasshoppers Zürich und den BSC Young Boys umworben, dem Boulevardblatt zufolge will aber vor allem Fürth den Rechtsfuß „unbedingt verpflichten“. In der abgelaufenen Saison kam Keller in 27 Partien zum Einsatz und erzielte vier Treffer.