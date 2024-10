VfB-Quintett fehlt gegen Juve

Der VfB Stuttgart muss vor dem morgigen Auswärtsspiel in der Champions League bei Juventus Turin (21 Uhr) auf fünf Spieler verzichten. „Leonidas Stergiou, Justin Diehl, Dan-Axel Zagadou, Luca Raimund und Chris Führich sind nicht dabei“, bestätigte VfB-Coach Sebastian Hoeneß auf der heutigen Pressekonferenz der Schwaben. Das Quintett fehlte bereits am Wochenende bei der deutlichen 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern.

Trotz der unveränderten Personalsituation sind einige personelle Veränderungen zu erwarten. Gegen die Münchner ließ Hoeneß einige Stammspieler wie Maxi Mittelstädt oder Enzo Millot zunächst auf der Bank. Entsprechend dürften die Geschonten gegen die Bianconeri in die Startelf zurückkehren. Hoeneß will sein ballbesitzorientiertes Spiel auch im Piemont beibehalten: „Spielkontrolle ist uns wichtig, auch Juventus Turin schätze ich so ein. Beide Teams werden das Spiel an sich reißen wollen. Es wird spannend sein, wer es am Ende hinbekommt.“