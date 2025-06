LA schnappt sich letztes Klub-WM-Ticket

Das Starterfeld für die anstehende Klub-WM ist komplett. In der Nacht auf Sonntag sicherte sich der Los Angeles FC in einem packenden Spiel gegen den mexikanischen Rekordmeister CF América erst in der Verlängerung (2:1) das letzte Ticket und vertritt damit den CONCACAF-Verband.

Die Entscheidungsrunde zwischen dem mexikanischen und dem US-amerikanischen Erstligisten wurde kurzfristig angesetzt und war nötig, da der ursprüngliche Teilnehmer Club León im März vom Turnier ausgeschlossen wurde. Die Klubweltmeisterschaft wird in dieser Art das erste Mal ausgetragen und findet ab Mitte Juni in den USA statt.