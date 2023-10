Topklubs scouten Pacho – Eintrachts Ablöse-Kalkulation

879 von 900 möglichen Spielminuten bestritt Innenverteidiger Willian Pacho (21) bislang für seinen neuen Klub Eintracht Frankfurt. Im Sommer ist der Ecuadorianer gegen eine Ablöse von neun Millionen Euro von Royal Antwerpen an den Main gewechselt und überzeugt schon jetzt als unumstrittene Stammkraft unter Trainer Dino Toppmöller. Von Anlaufschwierigkeiten keine Spur.

Pacho legt in seiner Entwicklung ein Tempo vor, das selbst die SGE-Verantwortlichen überrascht. Laut ‚Bild‘ sollen sich seinetwegen bereits Scouts von europäischen Topvereinen auf den Tribünen tummeln. Macht er so weiter, wird der Linksfuß – als Nachfolger von Evan N’Dicka geholt – wohl nicht allzu lange das Eintracht-Trikot tragen.

40-Millionen-Kalkulation

Grundsätzlich ist das für die Frankfurter Klubspitze kein Problem, am Ende entscheidet sowieso immer der Preis. In dieser Hinsicht haben sich Sportvorstand Markus Krösche und Co. offenbar schon ihre Gedanken gemacht. Der ‚Bild‘ zufolge kalkuliert man bei der SGE im Fall Pacho mit einer möglichen Ablöse von rund 40 Millionen Euro.

Nach den ersten Eindrücken eine keinesfalls abwegige Summe, zumal der 21-Jährige gerade erst in Frankfurt losgelegt hat. Sollte er diese ersten Leistungen über die gesamte Saison hinweg zeigen, könnte sich die Preisvorstellung sogar noch weiter nach oben korrigieren. In England jedenfalls, ein für Pacho besonders interessanter Markt, wäre das nötige Kleingeld vorhanden.