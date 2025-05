VfB führt Gespräche: Ersatz für Stiller am Haken?

Die Saison neigt sich dem Ende zu und dementsprechend nähert sich auch die heiße Phase der Sommer-Transferperiode. Beim VfB Stuttgart plant man, den Kader zu verstärken, um in der kommenden Spielzeit wieder die Plätze in der Tabelle anzuvisieren, die zur Europapokalqualifikation reichen.

Ein Name, der laut ‚Sponichi‘ bei den Schwaben auf dem Zettel steht, ist der von Joel Chima Fujita. Der VfB arbeitet dem Bericht zufolge bereits an einem Transfer des Mittelfeldspielers von VV St. Truiden. Gespräche zwischen den beteiligten Parteien sollen schon stattgefunden haben, so die renommierte Sportzeitung aus Japan. Zu den Zahlen eines möglichen Deals werden keine Angaben gemacht.

Arbeiter fürs Mittelfeld

Fujita hat zwei Länderspiele für Japan in seiner Vita stehen, kam seit 2022 aber nicht mehr zum Einsatz. Seit 2023 läuft er in der belgischen Jupiler Pro League auf. Außerdem nahm Fujita im vergangenen Jahr als Kapitän der U23-Auswahl seines Landes an den Olympischen Spielen in Paris Teil. Der in Machida geborene Rechtsfuß besitzt neben der japanischen auch die nigerianische Staatsbürgerschaft.

Spielerisch fällt er vor allem durch Fleiß und eine hohe Arbeitsrate auf. Vorwiegend wird er auf der Sechs oder auf der Acht eingesetzt. Für St. Truiden absolvierte er in der laufenden Spielzeit 36 Einsätze und verpasste nur ein Ligaspiel aufgrund einer Gelbsperre.

Ersatz für Stiller?

Möglicherweise bereiten sich die Stuttgarter damit auch auf einen potenziellen Abgang von Angelo Stiller vor. ‚Sky‘ berichtet erneut davon, dass die VfB-Bosse bei einem ansprechenden Angebot gesprächsbereit seien. Eine Ausstiegsklausel in Stillers Vertrag könnte der Verein dem Profi für eine Einmalzahlung in Höhe von zwei Millionen Euro abkaufen. Dann wäre die Ablöse des Nationalspielers frei verhandelbar.