FC Bayern: Vlahovic-Konkurrenten bieten Tausch-Deals

60 Millionen Euro inklusive Boni lautet angeblich der erste Vorschlag des FC Bayern. So zumindest die Berichterstattung in Italien, die zugleich darauf verweist, dass Juventus Turin den Einkaufspreis für Dusan Vlahovic (kam Anfang 2022 für rund 80 Millionen Euro aus Florenz) wieder einnehmen will.

Im Zweifelsfall wäre für die Münchner auch diese Summe zu stemmen. Doch weitere Hürden tun sich auf: Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet von drei potenziellen Konkurrenten. Der FC Chelsea, Atlético Madrid und Paris St. Germain seien ebenfalls dran am 23-jährigen Serben.

Tausch-Angebote

Um den Preis zu drücken, sollen bereits konkrete Pläne ausgetüftelt worden sein. Chelsea wolle Romelu Lukaku in einen Deal einbinden, Atlético den Ex-Juve-Profi Álvaro Morata. Und in Paris spielt Geld bekanntlich ohnehin nur eine untergeordnete Rolle.

Will Bayern den Zuschlag, wird also noch einiges an Überzeugungsarbeit und Verhandlungsgeschick nötig sein. Als erste Alternative gilt Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani (24).