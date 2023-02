Bericht: Coman fehlt Bayern

Der FC Bayern muss vorerst auf Kingsley Coman verzichten. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge verpasst der Außenstürmer das Ligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach am morgigen Samstag (15:30 Uhr) aufgrund von Wadenproblemen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Blessur hat der 26-jährige Franzose aus der Partie gegen Paris St. Germain (1:0) am Dienstag davongetragen hat. Coman kam in dieser Saison in 21 Pflichtspielen für die Münchner zum Einsatz, in denen er je fünf Tore und Assists beisteuern konnte.

Lese-Tipp

Bayern-Duo wieder fit