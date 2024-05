Bayer muss bei Azmoun auf Geld verzichten

Die AS Rom wird die Kaufoption über 12,5 Millionen Euro bei Sardar Azmoun (29) wohl nicht ziehen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sind die Italiener zwar an einer Verpflichtung des Leihspielers von Bayer Leverkusen interessiert, der Klub hofft aber noch darauf, den Preis drücken zu können. Grundvoraussetzung für einen Azmoun-Transfer sei die Qualifikation für die Champions League. Aktuell steht die AS auf dem dafür mindestens nötigen Rang fünf der Tabelle, gesichert ist dieser aber noch nicht.

Doch selbst wenn die Hauptstädter die Königsklasse erreichen, werden sie die Option laut ‚kicker‘ nicht ziehen. Azmoun hat in der aktuellen Saison mit drei Treffern in 20 Serie A-Spielen nicht nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Die Zahl der möglichen weiteren Interessenten für den Iraner dürfte gering sein. Darauf setzen die Römer, die den Preis daher noch etwas drücken möchten. Azmouns Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2027, Bayer möchte den nicht benötigten Stürmer allerdings abgeben.