Missverständnis vorerst beendet: Schalke verleiht Wouters

Das war nichts. Dries Wouters bekam in seinen fünfeinhalb Monaten beim FC Schalke kein Bein auf den Boden. Nach lediglich drei Einsätzen und nur gut 200 Spielminuten ist das Missverständnis allem Anschein nach schon wieder beendet. Es geht vorerst zurück nach Belgien.

Einem Bericht der belgischen Tageszeitung ‚Het Nieuwsblad‘ zufolge ist Wouters‘ Leihtransfer zum KV Mechelen bereits eingetütet. Beim Tabellensiebten der Jupiler Pro League soll der 24-Jährige zunächst bis Sommer Joachim Van Damme (30) ersetzen, der am gestrigen Dienstag zu Standard Lüttich gewechselt ist.

Zu Wouters Verteidigung sei gesagt, dass der Sechser in den vergangenen Monaten lange an einer Sprunggelenksverletzung laborierte. So oder so fällt das Fazit seiner kurzen Zeit auf Schalke ernüchternd aus. Erst im Sommer war Wouters vom KRC Genk nach Gelsenkirchen gewechselt. Noch ist die Zusammenarbeit bis 2024 datiert.