Horn oder Drewes: TW-Entscheidung in Bochum

Der VfL Bochum wird vorerst mit Patrick Drewes als Nummer eins in die Saison gehen. Das berichtet der ‚kicker‘. Der vom Karlsruher SC an die Castroper Straße gewechselte Keeper gehe mit einem Vorsprung in die Spielzeit. Sein prominenter Herausforderer Timo Horn sei als „1B mit Ambitionen“ leicht im Hintertreffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Drewes spricht, dass der 31-Jährige die vergangene Serie beim KSC durchgehend im Einsatz war und einen Monat länger beim VfL dabei ist als der erst vor wenigen Tagen verpflichtete Horn. Der langjährige Kölner Stammkeeper, ebenfalls 31 Jahre alt, kam zuvor bei RB Salzburg nicht über den Status des Ersatztorwarts hinaus, kann aber mit immenser Bundesliga-Erfahrung punkten.