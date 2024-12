Besiktas will sich bei Union bedienen

Union Berlin sieht sich mit dem Interesse von Besiktas an Livan Burcu konfrontiert. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wollen die Istanbuler den 20-jährigen Linksaußen noch in diesem Winter an den Bosporus holen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell ist Burcu von Union an den 1. FC Magdeburg verliehen. In der zweiten Liga sammelte der türkische U21-Nationalspieler in der laufenden Saison in 15 Partien Profierfahrung, gab zwei Tore und lieferte zwei Vorlagen. Erst im Sommer hatte Union 400.000 Euro für Burcu an den SV Sandhausen gezahlt.