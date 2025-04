Union-Klartext: Ruhnert wieder an Bord

Oliver Ruhnert ist wieder fester Bestandteil vom 1. FC Union Berlin. Das bestätigte Geschäftsführer Sport Horst Heldt in einer Medienrunde: „Sein Vertrag hat geruht - jetzt eben nicht mehr. Er ist ein fester Bestandteil von Union Berlin und wir werden genauso zusammenarbeiten wie zuvor auch.“ Der Chefscout der Eisernen hatte sein Amt zwischenzeitlich niedergelegt, um sich auf den Wahlkampf mit dem Bündis Sahra Wagenknecht zu konzentrieren.

Mit dem BSW verpasste er allerdings den Einzug in den Bundestag. Zwischenzeitlich war er auch mit einem Wechsel zum FC Schalke 04 in Verbindung gebracht worden, nun ist aber klar, dass er den Köpenickern erhalten bleibt. „Am Ende bin ich der Geschäftsführer Sport, über mir steht noch der Präsident, mit dem ich dann gemeinsam die Entscheidungen treffen. Aber Oliver ist für uns natürlich wichtig bei der Entscheidungsfindung“, so Heldt über die Rollenverteilung bei Union.