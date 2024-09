Bericht über Kehrtwende: Medizincheck für Hummels gebucht

Glaubt man den Berichten aus dem In- und Ausland hat Mats Hummels in diesem Transfersommer schon so manchen Korb verteilt. Einen Transfer zu Real Sociedad etwa ließ der ehemalige Dortmunder angeblich in letzter Sekunde platzen. Ähnliches soll mit einem Engagement bei der AS Rom passiert sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Fabrizio Romano könnte es jetzt aber zur überraschenden Wendung kommen. Dem Transfer-Insider zufolge hat die Roma im Gehaltspoker noch einmal nachgelegt und Hummels ein neues verbessertes Angebot gemacht. Zudem habe man den Medizincheck für den 35-Jährigen bereits gebucht. Nachdem er diesen bestanden hat, soll der Deal finalisiert werde.

Lese-Tipp

Smalling verlässt die Roma

Romano erwartet, dass es schon bald zu einer endgültigen Einigung zwischen Hummels und den Giallorossi kommen wird. Somit hätte der Innenverteidiger nach langem Hin und Her endlich einen neuen Klub gefunden. Dadurch, dass er aktuell ohne Vertrag ist, können die Italiener ihn auch nach Transferschluss unter Vertrag nehmen.