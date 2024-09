Bayern: Eberl erklärt nächste Goretzka-Ausbootung

Leon Goretzka ist aus Leistungsgründen nicht mit im Kader des FC Bayern für die heutige Partie gegen Aufsteiger Holstein Kiel. „Wir haben von Anfang an klar kommunziert, dass der Konkurrenzkampf mit Pavlović, Palhinha und Kimmich, die wir im Mittelfeld einsetzen wollen, hart sein wird“, sagt Sportvorstand Max Eberl gegenüber ‚Sky‘, „Leon war sich dessen bewusst. Ich verstehe, dass er im Moment verärgert ist, aber das ist Teil des Fußballs.“

Für Goretzka geht die Leidenszeit bei den Münchnern damit weiter. In der ersten Spielrunde des DFB-Pokals hatte Trainer Vincent Kompany erstmals komplett auf den 57-fachen Nationalspieler verzichtet. In dieser Saison hat Goretzka erst eine kümmerliche Einsatzminute auf der Uhr. Kompany selbst sagte über die Nichtberücksichtigung des 29-Jährigen: „Wenn es nicht Leon gewesen wäre, dann wäre es ein anderer Spieler gewesen. Wir haben 21 fitte Spieler, aber jetzt geht es um die 20 Spieler hier. Wir werden in den kommenden Spielen immer noch jeden brauchen.“