ManCity - Real Madrid: Die Aufstellungen

Am heutigen Dienstagabend will Manchester City den Grundstein für die zweite Finalteilnahme in Folge legen. Gegen Real Madrid muss Pep Guardiola auf den gelbgesperrten João Cancelo verzichten. Der Portugiese wird durch John Stones ersetzt, der die Rolle als Rechtsverteidiger in dieser Spielzeit bereits mehrfach einnahm.

Real Madrid kann dagegen so gut wie aus dem Vollen Schöpfen, muss aber auf zwei Positionen umstellen. David Alaba war vor der Partie fraglich, verteidigt nun aber doch im Gespann mit Éder Militão. Federico Valverde springt auf der Sechs für Casemiro ein. Rodrygo steht erstmals seit dem letzten Gruppenspiel gegen Inter Mailand in der Königsklasse in der Startformation von Carlo Ancelotti.

So spielt City

So spielt Real