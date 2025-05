Fortuna: Nächster Schritt für Zich

Fortuna Düsseldorf hat Torhüter Ben Zich mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie die Rheinländer bekanntgeben, wird der 22-Jährige gleichzeitig für die kommende Spielzeit an Roda Kerkrade verliehen. Christian Weber begründet den Schritt wie folgt: „Mit Bens Unterschrift unter einen Lizenzspielervertrag belohnen wir zum einen seine guten Leistungen der vergangenen Monate in unserer U23 und zum anderen die Trainingseindrücke, die wir von ihm in der Lizenzmannschaft gewinnen konnten."

Außerdem betont der Sportdirektor: „Wir waren uns in den Gesprächen schnell darüber einig, dass Spielpraxis für ihn weiter von elementarer Bedeutung sein wird. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam nach einer Leihstation gesucht. Wir sind überzeugt, dass er sich bei Roda sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend weiterentwickeln kann und werden seine Fortschritte dort genau verfolgen.“ Zich läuft seit Sommer 2023 für die Fortuna auf. In der abgelaufenen Saison kam er zu 33 Einsätzen für die Zweitvertretung der Düsseldorfer.