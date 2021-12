Brobbey bei Ajax im Medizincheck

Beim Wechsel von Brian Brobbey zu Ajax Amsterdam kann wohl bald Vollzug gemeldet werden. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, fand am Mittwoch der obligatorische Medizincheck in Amsterdam statt. Diesen soll der 19-jährige Angreifer von RB Leipzig ohne Probleme bestanden haben.

Brobbey wird sich seinem Jugendklub in Kürze per Leihe anschließen. Derzeit ist noch offen, ob der Rekordmeister der Eredivisie eine Kaufoption erhält, um den Sturmtank dauerhaft in die Johan-Cruyff-Arena zurückzuholen. Erst ist vergangenen Sommer kam Brobbey ablösefrei von Ajax zu RB. In der Bundesliga kam das Talent allerdings nur sporadisch zum Einsatz.