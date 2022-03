Bundesligisten strecken Fühler nach Glatzel aus

Robert Glatzel ist beim Hamburger SV gelungen, was vor der Saison als unmögliches Erbe galt: Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde zu ersetzen. Nach 30 Pflichtspieleinsätzen steht der Sommerneuzugang von Cardiff City bei satten 20 Treffern und kratzt damit acht Spieltage vor Saisonende bereits an Teroddes Marke von 24 Toren aus der Vorsaison.

Solche Leistungen rufen auch eine Spielklasse höher Vereine auf den Plan. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, haben namentlich nicht genannte Bundesligaklubs aus der unteren Tabellenhälfte den 1,93 Meter großen Mittelstürmer im Blick. Erste „lockere Anfragen“ wurden bei Glatzels Beratern schon hinterlegt. Die Rothosen haben in der Personalie jedoch keinen Verkaufsdruck, da der Vertrag des 28-Jährigen noch bis 2024 läuft.

Zudem fühlt Glatzel sich der ‚Mopo‘ zufolge „pudelwohl“ in der Hansestadt und strebt keinen vorzeitigen Abschied an. Erst wenn sich an der Einstellung des Sturmtanks etwas ändert und ein Angebot jenseits der drei Millionen Euro reinflattert, würde sich der Zweitligist demnach noch einmal Gedanken machen.