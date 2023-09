Saudis wollen Pfannenstiel

Lutz Pfannenstiel weckt Begehrlichkeiten in der neureichen Saudi Pro League. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wollen zwei namentlich nicht genannte Klubs den Niederbayer als neuen Sportdirektor verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Stationen bei der TSG Hoffenheim und Fortuna Düsseldorf ist Pfannenstiel mittlerweile in dieser Rolle bei St. Louis City in den USA tätig. Laut ‚The Athletic‘ will der 50-Jährige vorerst auch dort bleiben. Klar ist aber auch: Pfannenstiel hat kein Problem mit neuen Abenteuern, spielte er doch schon als Torwart in 13 verschiedenen Ländern.