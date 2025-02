Lahm vor Bayern-Rückkehr? „Kann ich mir vorstellen“

Philipp Lahm ist seit seinem Karriereende 2017 dem Profifußball treu geblieben. Allen voran für den DFB stand er als Chef des Organisationskomitees der Europameisterschaft 2024 im Fokus und erledigte seine Aufgabe reibungslos. Aktuell arbeitet er neben der Rolle beim DFB auch beratend für den VfB Stuttgart.

In Zukunft kann er sich aber auch eine Rolle beim FC Bayern München, für den er insgesamt 15 Jahre als Profi unter Vertrag stand, vorstellen. Im Interview mit der Münchner ‚Abendzeitung‘ sagt der 41-Jährige: „Das kann ich mir durchaus vorstellen, auch beim FC Bayern. Ich habe die Rolle jetzt kennengelernt und es hat mir Freude gemacht, Einfluss zu nehmen, auch gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen. Die Anerkennung in der Gesellschaft und die Anerkennung des Vereins in der Gesellschaft sind enorm wichtig.“

Eine Rolle als Funktionär könne er sich in München, aber auch bei anderen Vereinen vorstellen. Auch die Möglichkeit beim FCB mit weiteren Vereinslegenden wie Bastian Schweinsteiger oder Thomas Müller zusammenzuarbeiten, schließt Lahm nicht aus: „Es ist wichtig, und das hat den FC Bayern immer wieder ausgezeichnet, dass Spielerpersönlichkeiten im Verein integriert werden, damit die Führung sportliche Kompetenz hat.“