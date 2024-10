KSC: Wanitzek und die Klausel

Bei der Vertragsverlängerung von Marvin Wanitzek beim Karlsruher SC im Januar 2023 wurde offenbar eine Ausstiegsklausel integriert. Das liegt ein Bericht des ‚kicker‘ nahe. Das Fachblatt fügt jedoch hinzu, dass der Passus mittlerweile abgelaufen sei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wanitzek ist noch bis 2027 an den KSC gebunden. Beim Tabellenvierten der zweiten Liga ist der 31-Jährige Kapitän und Schlüsselspieler, sammelte in der laufenden Saison elf Scorerpunkte in elf Pflichtspielen. Der ‚kicker‘ berichtet weiter von „Wanitzkes Traum von der Bundesliga“ – der wiederum am besten mit dem KSC zu erreichen sei. Ein Wechsel ist mittlerweile unwahrscheinlich.