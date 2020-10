Wolf: „Das war in Dortmund nicht gegeben“

Für Marius Wolf war die Aussicht auf Spielzeit der entscheidende Grund für den Schritt zum 1. FC Köln. „Es waren gute Gespräche“, erzählt der 25-jährige Leihprofi dem ‚Express‘, „für mich war klar, ich will Fußball spielen. Das war in Dortmund nicht mehr so gegeben. Hier weiß ich, dass ich der Mannschaft helfen kann. Ich will Spielzeit sammeln und mich weiterentwickeln.“

Dass er bei seinem vormaligen Leihklub Hertha BSC nicht heimisch wurde, ist für Wolf kein Problem. „So ist das Fußball-Geschäft. Manche bleiben lange an einem Ort, manche wechseln oft. Ich finde mich überall schnell zurecht. Das hat bis jetzt immer gut geklappt. In Berlin war es kein einfaches Jahr mit drei Trainerwechseln.“ Nun will der Außenbahnspieler mit den Domstädtern gegen den Abstieg kämpfen.