Marsch reagiert auf Leipzig-Gerücht

Jesse Marsch hat Stellung zum Gerücht um seinen vermeintlich bevorstehenden Wechsel von RB Salzburg zum Schwesterklub nach Leipzig bezogen. Verkünden wolle er heute nichts, erklärte der US-Amerikaner auf Nachfrage der österreichischen Ausgabe von ‚Sky‘: „Ich weiß, es gibt jetzt viele Spekulationen in den Medien, aber meine Konzentration gilt dem Spiel heute Abend.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit den Salzburgern empfängt Marsch den Wolfsberger AC. Um Rapid Wien in der Tabelle nicht näher heranrücken zu lassen, müssen drei Punkte her. Im Anschluss an die laufende Saison geht es für Marsch dann aller Voraussicht nach in Richtung Leipzig. Medienberichten zufolge hat der 47-Jährige bereits einen Vertrag bei den Sachsen unterschrieben.