Seferovic wechselt nach Dubai

Haris Seferovic lässt den europäischen Fußball hinter sich. Der ehemalige Stürmer von Eintracht Frankfurt wechselt zu Al Wasl in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort hat der 31-Jährige einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet.

Der Schweizer schließt sich dem Klub von Benfica Lissabon an, wo er noch bis 2024 unter Vertrag stand. Zur Höhe der Ablöse ist nichts bekannt. Die abgeschlossene Rückrunde verbrachte Seferovic auf Leihbasis bei Celta Vigo in Spanien, wo er in 18 Einsätzen an vier Treffern direkt beteiligt war (drei Tore, eine Vorlage).

