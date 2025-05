Gladbach ohne Itakura ins Topspiel

Borussia Mönchengladbach muss das heutige Topspiel (18:30 Uhr) gegen den FC Bayern ohne Abwehrchef Ko Itakura angehen. Etwas überraschend fehlt der Japaner im Aufgebot der Fohlen und hat sich entsprechend nicht mit auf den Weg nach München gemacht.

Für die Gladbacher, die noch von der Teilnahme am europäischen Geschäft träumen, ist der Ausfall kaum zu kompensieren. Itakura gehört unter Gerardo Seoane zum Stammpersonal und absolvierte in der laufenden Spielzeit schon 32 Partien, in denen er vier Treffer beisteuerte. Übrigens: Ausgerechnet die Münchner wittern eine Zusammenarbeit mit dem 28-jährigen Innenverteidiger.