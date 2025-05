Mainz: Amiri-Zukunft offen

Wohin führt der Weg von Nadiem Amiri? Ob der Nationalspieler auch in der kommenden Spielzeit für den 1. FSV Mainz 05 auflaufen wird, wollte er im Anschluss an den 4:1-Erfolg gegen den VfL Bochum nicht verraten. „Anderes Thema, bitte“, entgegnete Amiri vor den ‚Sky‘-Mikrofonen. Anschließend erklärte er: „Das ist aktuell überhaupt nicht in meinem Kopf. Wir wollen uns jetzt auf die letzte Partie gegen Leverkusen konzentrieren. Da wollen wir Geschichte schreiben und dann können wir danach schauen, was passiert.“

Bis 2028 ist der 28-Jährige noch gebunden. Dennoch bleibt das absolute Treuebekenntnis aus. Grund dafür könnte laut ‚Bild‘ Interesse aus der Bundesliga sowie dem Ausland sein. Mit der Qualifikation für die Europa League würden die Nullfünfer wohl einige Argumente für einen Verbleib des Mittelfeldspielers sammeln.