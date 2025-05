Real verpflichtet „neuen Toni Kroos“

Real Madrid hat sich mit León Westin ein ganz besonderes Talent gesichert. Wie ‚Relevo‘ berichtet, handelt es sich bei dem 16-Jährigen, der ab Sommer in die Jugendakademie der Königlichen wechselt, um niemand Geringeren als den „neuen Toni Kroos“. Der schwedische U16-Nationalspieler ist Mittelfeldspieler „mit einem Hauch von Box-to-Box und der Seele eines Spielmachers. Er besticht durch seine gute Ballbehandlung und seine dominante Physis“, wie die ‚as‘ analysiert.

In dieser Saison kam er für die A-Jugend seines gegenwärtigen Klubs UD Las Palmas zudem als Innenverteidiger und Stürmer zum Einsatz und bewies so seine Flexibilität. Noch ist nicht klar, in welcher Nachwuchsmannschaft Westin bei Real zum Einsatz kommen soll. Der Schwede zeigt bereits jetzt sehr vielversprechende Ansätze und soll langsam für den Profibetrieb aufgebaut werden.