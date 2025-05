Omlin lässt Gladbach-Verbleib offen

Jonas Omlin könnte Borussia Mönchengladbach nach zwei Jahren im Klub und trotz eines laufenden Vertrags bis 2027 im Sommer verlassen. Das deutet der 31-Jährige im Anschluss an die 0:2-Niederlage gegen den FC Bayern am Samstagnachmittag gegenüber der ‚Bild‘ an: „Ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Natürlich werden wir uns Gedanken machen und alles analysieren. Was will der Verein, was will ich, wie ist die Gesamtsituation?“

Aktuell ist der Schweizer hinter dem momentan verletzten Moritz Nicolas (27) lediglich die Nummer zwei bei der Borussia – eine Position, mit der Omlin nicht zufrieden ist. Die Fohlen haben derzeit fünf Torhüter unter Vertrag, die alle vor einer ungewissen Zukunft stehen. Viel hängt davon ab, ob Nicolas dem Klub erhalten bleibt, oder ob der umworbene Torhüter bei einem passenden Angebot der Borussia den Rücken kehrt.