Gladbach: Neuhaus bleibt stur

Borussia Mönchengladbach könnte auf Florian Neuhaus sitzen bleiben. Laut der ‚Sport Bild‘ hat der 28-Jährige nicht vor, die Fohlen vor Ablauf seines bis 2027 gültigen Vertrags zu verlassen. Stattdessen will sich der zentrale Mittelfeldspieler mit guten Leistungen in der U23 wieder für die Profis empfehlen.

Fraglich ist ohnehin, ob ein anderer Verein bereit wäre, Neuhaus „eins, zwei, drei, vier Millionen Euro“ an Gehalt zu zahlen. Der zehnfache deutsche Nationalspieler wurde nach der Veröffentlichung eines Videos, in dem er sich über Geschäftsführer Sport Roland Virkus lustig gemacht hatte, für vier Wochen in die U23 verbannt und bekam eine Geldstrafe aufgebrummt.