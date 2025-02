Frankfurt: Doan-Aktie heiß – weitere Kandidaten um Kühn im Gespräch

Die heiße Transferphase ist kaum vorbei, da arbeiten Markus Krösche und Eintracht Frankfurt schon wieder daran, den Kader für die kommende Saison zu verstärken. Der ‚Sport Bild‘ zufolge will die SGE die rechte Außenbahn um einen Linksfuß, der robbenesk in die Mitte ziehen kann, erweitern. Dort hat Junior Dina Ebimbe keine Zukunft mehr, Farès Chaibi enttäuscht bei seinen Jokereinsätzen meist. Folglich bleibt eigentlich nur noch Ansgar Knauff übrig, der meist die Rechtsaußen-Position bekleidet.

Im Sommer könnte er allerdings namhafte Konkurrenz bekommen. Denn die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass Ritsu Doan vom SC Freiburg ein heißer Kandidat bei den Hessen ist. Den 26-Jährigen reizt die Champions League, ab einem Angebot von 15 Millionen Euro könnte der Sport-Club demnach gesprächsbereit sein. Die Breisgauer würde der Abgang zwar enorm schmerzen, doch da Doan sich bislang stets zum SC bekannt hatte, würde der Bundesligist dem Japaner aus Dankbarkeit wohl keine Steine in den Weg legen.

Profitiert Frankfurt von Ekitiké und Wahi?

Der SGE könnte der Transfer auch abseits der sportlichen Aufwertung gut zu Gesicht stehen, da Doan in seiner Heimat hohe Popularität genießt und gemeinsam mit Makoto Hasebe die Adlerträger auf dem asiatischen Markt bekannter machen könnte. Sein Vertrag in Freiburg läuft noch bis 2027, in der laufenden Saison steht er bei sechs Toren und fünf Vorlagen.

Sollte es mit Doan nicht klappen, hat Frankfurt weitere Kandidaten auf der Liste: So soll die SGE dem Bericht zufolge auch Dilane Bakwa von Racing Straßburg auf dem Radar haben. Der 22-Jährige entspricht ebenfalls den Profilanforderungen und kennt Hugo Ekitiké sowie Elye Wahi aus den französischen U-Nationalmannschaften bestens.

Nicolas Kühn von Celtic Glasgow ist ebenfalls im Fokus von Krösche und Co., der 25-Jährige zählt allerdings laut ‚Sport Bild‘ aktuell nicht zu den Top-Kandidaten.