Nach Karriereende: Jantschke will „nicht in Loch fallen“

Tony Jantschke (31) von Borussia Mönchengladbach ist es wichtig, nach der aktiven Karriere schnell den Weg in den normalen Arbeitsalltag zu finden. In einem Gespräch zwischen dem Innenverteidiger und Borussia-Stadionsprecher Torsten Knippertz im ‚Fohlentalk‘ erzählt Jantschke, dass es nicht einfach sei, „wenn man so lange Fußball spielt und dann in die Arbeitswelt wechselt. Was das bedeutet, muss man erst mal lernen.“

Eine Klausel in seinem bis 2023 laufenden Vertrag besagt, dass er nach seiner Zeit als Spieler in anderer Funktion bei der Borussia bleiben könnte. Diese Klausel war dem ehemaligen U21- Nationalspieler sehr wichtig, damit „ich nicht in so ein Loch falle, wie ich es bei vielen ehemaligen Mitspielern beobachtet habe. So hat man direkt eine Aufgabe und kann sich an seinen neuen Lebensabschnitt anpassen.“