„Nie an die Serie A gedacht“: Engelhardt über Como-Transfer

Yannick Engelhardt hat auf seinen Wechsel von Fortuna Düsseldorf in die Serie A zu Como Calcio zurückgeblickt. Im Gespräch mit dem ‚kicker‘ sagt der Mittelfeldspieler, der im Sommer für acht Millionen Euro zum italienischen Aufsteiger gewechselt war: „Also als die Anfrage kam, wusste ich noch nicht, worauf ich mich einlasse. Como war der erste Klub, mit dem ich mich richtig beschäftigt habe.“ Dem 23-Jährigen lagen nach dem verpassten Aufstieg mit der Fortuna einige Anfragen vor, auch aus Dänemark oder Frankreich.

Der Schritt zu Como folge jedoch keinem speziellen Karriereplan, wie Engelhardt ausführt: „Du kannst gar nichts planen im Fußball, also wirklich. Für mich gab es nur die Bundesliga, nie dieses ‚Ich will in der Premier League spielen oder in der Serie A spielen.‘“ Ein Anruf aus Italien sorgte dann beim Abräumer für eine schnelle Entscheidung. „Als mein Berater dann gesagt hat: Cesc Fàbregas will morgen früh mit dir telefonieren“, erzählt Engelhardt über das Gespräch mit seinem neuen Cheftrainer, „du merkst, dass ihn dieses Projekt richtig packt. Er hat mir klargemacht, dass er mich unbedingt haben will.“ Nach einer längeren Anpassungsphase kommt der Rechtsfuß inzwischen immer mehr zum Zug und stand zuletzt dreimal in Folge in der Startelf.