U21-EM: Deutschland trifft auf den Titelverteidiger

Die deutsche U21-Nationalmannschaft reist im kommenden Sommer als einer der Favoriten zur Europameisterschaft in die Slowakei. Zwischen dem 11. und 28. Juni spielen 16 qualifizierte Teams den neuen Titelträger aus. Die Auswahl von Coach Antonio Di Salvo qualifizierte sich mit acht Siegen und zwei Unentschieden souverän für das Turnier und darf auf einen weiteren Titel nach 2009, 2017 und 2021 hoffen.

Unklar ist jedoch, welche Spieler dem Bundestrainer beim Turnier zur Verfügung stehen werden. Dieses findet zeitgleich mit der neuen, aufgeblähten Klub-WM in den USA statt. Dort tritt unter anderem Borussia Dortmund an, dessen Youngster Karim Adeyemi (22) und Maximilian Beier (22) wichtige Säulen des U21-Teams sind.

Titelverteidiger wartet

Das Endspiel findet am 28. Juni 2025 im nationalen Fußballstadion in Bratislava statt. Titelverteidiger ist England. Die Three Lions gewannen das Finale 2023 mit 1:0 gegen Spanien.

Bei der Auslosung war die deutsche Auswahl im zweiten Topf, als Losfee war Juraj Kucka, ehemals AC Mailand, im Einsatz. Und dieser brachte der DFB-Auswahl ein schweres Los, denn in Gruppe B geht es gegen die Three Lions. Außerdem duelliert sich die Mannschaft von Di Salvo mit Tschechien und Slowenien.

Das Eröffnungsspiel der U21-EM 2025 findet zwischen Gastgeber Slowakei und Spanien statt.

Die Gruppen

Gruppe A

Slowakei

Spanien

Italien

Rumänien

Gruppe B

Tschechien

England

Deutschland

Slowenien

Gruppe C

Portugal

Frankreich

Polen

Georgien

Gruppe D

Finnland

Niederlande

Ukraine

Dänemark