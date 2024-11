Neuer Trainerjob: Klub bestätigt Lampard-Interesse

Coventry City hat Ex-Chelsea-Trainer Frank Lampard als Kandidaten für die Nachfolge des kürzlich entlassenen Mark Robins ins Visier genommen. Laut ‚Sky‘ ist der ehemalige englische Nationalspieler einer der Kandidaten, die sich bei Coventry-Eigentümer Doug King für den Posten des Cheftrainers beworben haben. „Wir haben eine riesige Menge an Lebensläufen von hochqualifizierten Leuten erhalten, und Frank ist einer davon“, sagt King.

Er führt aus: „Wir befinden uns gerade in der Länderspielpause. Wir werden alles auswerten und dann herausfinden, wer es auf die Shortlist schafft, und dann werden wir Interviews führen.“ Seit dem Ende seines interimistischen Trainerjobs beim FC Chelsea 2023 ist Lampard ohne Anstellung, galt zuletzt als einer der Trainer-Kandidaten bei der AS Rom. Sollte es bis zum Ende der Länderspielpause zu keinem Ergebnis kommen, wird Interimscoach Rhys Carr übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Coventry steht in der englischen Championship aktuell auf dem 17. Platz und hat nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge.