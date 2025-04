Verrückt: Farke trotz Aufstieg vor dem Aus?

Trotz des gelungenen Aufstiegs in die Premier League muss Daniel Farke bei Leeds United womöglich seinen Posten räumen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, erwägen die Verantwortlichen eine Entlassung des deutschen Trainers, da sie aufgrund seiner bisherigen Bilanz in der Premier League am nachhaltigen Erfolg zweifeln. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen, jedoch schauen sich die Engländer nach Alternativen um. Den Bossen sei aber bewusst, dass eine Entlassung des bei den Fans beliebten Farke aufgrund des sportlichen Erfolgs riskant wäre und den Nachfolger unter Druck setzen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 48-Jährige führte Leeds nach zwei Jahren in der Championship zurück ins Oberhaus, damit gelang ihm erst als zweiter Trainer ein dritter Aufstieg in die Premier League. Bereits während seiner Zeit bei Norwich City (2017-2021) stieg er zweimal auf, konnte den Abstieg in der jeweils folgenden Saison aber nicht verhindern. In 49 Spielen in Englands höchster Liga konnte Farke nur sechs Siege einfahren.