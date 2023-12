Nottingham: Nino-Preis ausgehandelt

Zwischen Nottingham Forest und Fluminense bahnt sich bezüglich eines Transfers von Nino eine Einigung an. Die Verhandlungen pendeln sich laut ‚Mirror‘ derzeit bei umgerechnet sieben Millionen Euro ein. Der brasilianische Innenverteidiger und die Tricky Trees haben dem Vernehmen nach bereits vor einigen Tagen eine Übereinkunft erzielt.

Nottingham ist durch den bevorstehenden Afrika Cup heftig gebeutelt. Gleich sechs Profis nehmen am Kontinentalturnier teil. Deshalb soll die Verpflichtung von Nino so schnell wie möglich über die Bühne gebracht werden. Der 26-jährige Abwehrspieler war auch ein Thema bei Eintracht Frankfurt. Doch schon Mitte Dezember berichtete ‚Sky‘, dass sich der bislang einfache Nationalspieler gegen einen Wechsel in die Mainmetropole und für die Premier League entschied.