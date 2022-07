So lief das Lewy-Debüt für Barça

Anfang der Woche hatte Robert Lewandowski beim FC Barcelona unterschrieben. Seine ersten Gehversuche im neuen Dress machte der Torjäger nun im Testspiel gegen Real Madrid. Lewandowski durfte gegen die Königlichen von Beginn an ran, flankiert wurde er von Ansu Fati auf der linken und Neuzugang Raphinha auf der rechten Seite.

Real bot Eden Hazard als falsche Neun auf. Auch Antonio Rüdiger stand in der Startelf. Der 29-Jährige wurde etwas überraschend als Linksverteidiger aufgeboten. Im Zentrum verteidigten Éder Militão und David Alaba. Im Mittelfeld setzte Carlo Ancelotti auf die Abteilung Zukunft. Statt Casemiro, Toni Kroos oder Luka Modric durften Aurélien Tchouameni, Fede Valverde und Eduardo Camavinga von Beginn an ran.

Lewy schnuppert am ersten Tor

Lewandowski kam in der ersten Hälfte zu zwei guten Chancen. Sein erster Abschluss erfolgte aus spitzem Winkel und so konnte Thibaut Courtois problemlos klären. Bei seiner besten Gelegenheit kam der 33-Jährige dann in zentraler Position im Strafraum an den Ball. Nach Vorlage von Raphinha war Lewy seinem ersten Treffer im Barça-Trikot nahe. Den Schuss konnte Alaba aber entscheidend abfälschen – Eckball.

Nach 45 Minuten war der erste Lewandowski-Auftritt für den FC Barcelona dann beendet. Pierre-Emerick Aubameyang kam für den polnischen Nationalspieler in die Partie. Lewandowskis Einstand war ordentlich – mehr aber auch nicht. Auflaufen musste der Stürmer mit der ungewohnten Rückennummer 12. Lewandowskis 9 trägt aktuell noch Memphis Depay. Der Niederländer soll aber verkauft werden und die Nummer dann an Lewy abtreten.

Raphinha-Show 2.0

Noch mehr Eindruck hat wieder einmal ein anderer Neuzugang hinterlassen. Nach einem Tor und zwei Assists beim 6:0 gegen Inter Miami war Raphinha auch gegen Real der Mann des Spiels. Mit einem sehenswerten Schuss aus halbrechter Position mit dem starken linken Fuß in den rechten oberen Winkel entschied der Brasilianer die Partie frühzeitig (12. Minute). Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es am Ende beim knappen 1:0 für Barça.

Dass es zwischen Barcelona und Real kein Freundschaftsspiel geben kann, bewiesen die Beteiligten kurz vor der Pause. Die Katalanen versuchten mehrfach glücklos, Vinicius Junior zu stoppen. Jordi Alba gelang es schlussendlich mit einer beherzten Grätsche. Es folgte eine intensive Rudelbildung. Ganz vorne mit dabei: Die Schwergewichte Ronald Araújo und Antonio Rüdiger.

Die Aufstellungen

Real Madrid

Courtois – Vázquez (69. Odriozola), Militao (60. Vallejo), Alaba (46. Nacho), Rüdiger (46. Mendy) – Valverde (46. Modric), Tchouameni (46. Casemiro), Camavinga (46. Kroos) – Rodrygo (69. Ceballos), Hazard , Vinicius (69. Mariano)

FC Barcelona

Ter Stegen (62. Peña) – Araújo (62. Dest), Christensen (46. de Jong), García (62. Piqué), Jordi Alba (46. Balde) – Gavi (46. Kessie), Busquets (62. Nico), Pedri (62. S. Roberto) – Raphinha (62. Memphis), Lewandowski (46. Aubameyang), Fati (46. Dembélé)