6:0: Barça glänzt bei Raphinha-Debüt

Pierre-Emerick Aubameyang war es, der den Torreigen eröffnete. Der Ex-Dortmunder durfte beim Testspiel des FC Barcelona gegen Inter Miami in Abwesenheit von Robert Lewandowski von Beginn an stürmen. Mit einem feinen Lupfer besorgte Auba das 1:0 für Barça. Noch vor der Pause erhöhten Neuzugang Raphinha und Ansu Fati auf 3:0.

Das Trio begann als Dreiersturm. Xavi schickte sein Team gefühlt in einem 2-3-2-3-System auf den Rasen. In der Startelf standen auch Andreas Christensen und Franck Kessié. Zur Halbzeit wechselten die Blaugrana dann munter durch. Ousmane Dembélé, Memphis Depay und Frenkie de Jong durften nach der Pause ihr Können zeigen.

Raphinhas Abend

Der Spielfreude tat das keinen Abbruch. Gavi, Depay und Dembélé schraubten das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe. Barça zeigte viele kreative Kombinationen und suchte immer wieder über die Außenbahn den Weg zum Tor. Bezeichnenderweise war Raphinha mit einem Treffer und zwei Assists der Hingucker des Abends. Aber auch Verkaufskandidat Depay sammelte mit einem Tor nach sehenswerter Einzelaktion im Strafraum Pluspunkte.

Der erste Test ist also gelungen – mehr aber auch nicht. In den nächsten Tagen will dann auch Lewandowski die außergewöhnliche Offensive der Katalanen unterstützen.