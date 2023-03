Freiburg verlängert mit Uphoff

Benjamin Uphoff darf sich über einen neuen Vertrag beim SC Freiburg freuen. Wie der Bundesligavierte mitteilt, wurde der 29-jährige Torhüter mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet. Über die genaue Laufzeit macht Freiburg wie gewohnt keine Angaben. Uphoff war 2020 ablösefrei vom Karlsruher SC in den Breisgau gewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Über den Verbleib der Nummer zwei im Tor sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach: „Benni ist eine stabile Größe in unserem Torwart-Trio und sowohl sportlich als auch menschlich sehr wichtig für unsere Mannschaft. Es gibt uns ein gutes Gefühl, Benni mit seinen Qualitäten und seiner Verlässlichkeit bei uns zu haben.“ Uphoff selbst sagt: „Ich fühle mich hier am richtigen Platz und möchte meinen Teil zur weiteren Entwicklung des Teams beitragen. Wenn ich gebraucht werde, bin ich da.“ In dieser Saison ist der Keeper noch ohne Einsatz.

Lese-Tipp

Ex-Freiburger Schade erläutert Brentford-Wechsel