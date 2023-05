Zeitnahe Entscheidung: Nübel schon auf Klubsuche

Bei seinem Leihaufenthalt bei der AS Monaco sammelte Alexander Nübel reichlich Spielpraxis. Inzwischen stehen 95 Pflichtspiele für den 26-jährigen Torhüter zu Buche. Zwei weitere könnten bis zum Saisonende noch hinzukommen, danach ist für Nübel im Fürstentum Schluss. Seine Rückkehr zum FC Bayern im Sommer wird aber – wenn es überhaupt dazu kommt – wohl nur von kurzer Dauer sein.

Nach FT-Informationen plant die Spielerseite den Absprung vom Rekordmeister und befindet sich bereits auf Klubsuche. Ein klärendes Gespräch mit den Bayern-Bossen fand diesbezüglich noch nicht statt, soll aber zeitnah nach dem letzten Bundesliga-Spieltag stattfinden. Eine Entscheidung ist innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen zu erwarten.

Nübel-Verkauf verspricht satten Transfererlös

Die Chancen, dass die Münchner ihrem Keeper die Freigabe erteilen, stehen gut. ‚Sky‘ zufolge bahnt sich bereits an, dass Bayern die Freigabe erteilen wird. Mit Manuel Neuer – dem Trainer Thomas Tuchel allem Anschein nach in der kommenden Saison das Vertrauen schenken will –, Yann Sommer, Sven Ulreich und eben Nübel herrscht im Tor ein Überangebot. Letzterer verspricht als einziger einen signifikanten Transfererlös.

Die in diesem Zusammenhang kursierenden 20 Millionen Euro sind, so ist zu hören, als Ablöse nicht unrealistisch, bislang aber nur eine grobe Kalkulation. Unabhängig vom Preis wird Bayern auf eine Rückkaufoption pochen, um nicht den Zugriff auf Nübel zu verlieren. Stimmen diese beiden Rahmenbedingungen, stehen die Chancen gut, dass sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. zum Verkauf bereit zeigen. An der Marktlage dürfte Nübels Transfer ohnehin nicht scheitern.